Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: 31 Mart gecesini aydınlatacaksınız

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik Aşkıyla Eskişehir" programına katıldı. Başkan Erdoğan, gençlere yönelik verdikleri sözleri tuttuklarını kaydederek, "Siz, şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız." dedi. Başkan Erdoğan savunma sanayisindeki gelişmelere de vurgu yaparak, "Şimdi ikinci uçak gemisini yapacağız ve bunu da kendi tersanemizde yapacağız." ifadelerini kullandı.