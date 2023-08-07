Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı | Video
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3,5 saatlik toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan Akbelen Elektrik Santrali'ne ilişkin, "Kampanyaları ağaç sevgisi ile izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinalllere aldırmıyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca, "Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi." dedi. Ayrıntılar A Haber'de...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı | Video 07.08.2023 | 20:03
37:17
00:22
Unutulan cep telefonunu böyle çaldı | Video 06.08.2023 | 00:02
01:58
Gürcistan’da toprak kaymasında can kaybı 17'ye yükseldi | Video 06.08.2023 | 00:01
01:05
Almanya’yı dolu vurdu, yollar beyaza büründü | Video 05.08.2023 | 23:25
01:43
00:10
Maldivler’de sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi | Video 05.08.2023 | 21:34
01:35
Tayvan’ı Khanun Tayfunu vurdu: Şiddetli yağışlar heyelana neden oldu | Video 05.08.2023 | 21:34
03:01
915 bin TL dolandırıldı, “Polis kimliğine güvendim” dedi | Video 05.08.2023 | 20:45
01:36
Çin’de sel: 10 ölü, 18 kayıp | Video 05.08.2023 | 20:19
00:30
00:36
Cevizin içinden uyuşturucu çıktı | Video 05.08.2023 | 20:19
00:58
02:03
00:29
04:50
Burhanettin Duran | Erdoğan'ın öncü rolü 05.08.2023 | 16:46
04:12
Mahmut Övür | CHP’de ‘Abi’ ve sağcılaşma sendromu 05.08.2023 | 16:44
04:02
Melih Altınok | Yandaş diye diye... 05.08.2023 | 16:41
00:45
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza! 4 kişi yaralandı | Video 05.08.2023 | 15:29