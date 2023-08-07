Video Haber Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı | Video
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı | Video

Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı | Video

07.08.2023 | 20:03

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3,5 saatlik toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan Akbelen Elektrik Santrali'ne ilişkin, "Kampanyaları ağaç sevgisi ile izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinalllere aldırmıyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca, "Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi." dedi. Ayrıntılar A Haber'de...

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