Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te
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14:37
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 15.07.2021 | 12:28
04:58
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Ali Erbaş’tan 15 Temmuz mesajı: “FETÖ bir terör şebekesidir” | Video 15.07.2021 | 11:32
01:26
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15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 15.07.2021 | 11:20
03:33
Hasan Basri Yalçın | FETÖ’ye karşı mücadele 15.07.2021 | 11:21
05:57
Yavuz Donat | Şanlı direniş 15.07.2021 | 11:17
12:47
02:20
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15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 15.07.2021 | 09:45
04:47
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Son dakika! Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu | Video 14.07.2021 | 21:49
05:27
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Ukrayna'da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı | Video 14.07.2021 | 17:17
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Yavuz Donat | Kelleci; şehrin nabzının attığı yer 14.07.2021 | 15:53
15:16
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FETÖ'nün mahrem imamından çok konuşulacak PKK itirafı | Video 14.07.2021 | 14:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Erdoğan, burada askeri törenle karşılandı. Erdoğan, ilk bombanın atıldığı noktadaki anıta karanfil bıraktı. Erdoğan'ın protokole geçmesi ile 15 Temmuz Şehitlerini anma programı başladı.