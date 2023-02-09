Başkan Erdoğan Gaziantep'te: "Vefat sayısı 14 bin 14'e yükseldi" | Video

Gaziantep'te deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; Hiç endişe etmeyin. Biz bugüne kadar Van'da devasa depremi nasıl atlattıysa, Malatya'da Bingöl'de, İzmir'de nasıl atlattıysa orada binalara sahiplerine hızla yaparak teslim ettiysek aynı şekilde bu 10 ilimizde de bunu süratle yapacak, konutları teslim edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 14 bin 14'e ulaştığını, yaralıların sayısını ise 63 bin 794 olarak açıkladı.