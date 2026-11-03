Başkan Erdoğan Güney Kore'de resmi törenle karşılandı! | Video
03 Kasım 2026 11:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkent Seul’deki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı.
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