Video Haber Başkan Erdoğan Güney Kore'de resmi törenle karşılandı! | Video
Başkan Erdoğan Güney Kore'de resmi törenle karşılandı! | Video

Başkan Erdoğan Güney Kore'de resmi törenle karşılandı! | Video

03 Kasım 2026 11:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’nin başkent Seul’deki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından resmi törenle karşılandı.

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