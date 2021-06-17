Video Haber Başkan Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi' ekonomik büyüme hedefimize yardımcı olacak | Video

Başkan Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi' ekonomik büyüme hedefimize yardımcı olacak | Video

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17.06.2021 | 17:59

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi”nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan açıklamasında: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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