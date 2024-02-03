Başkan Erdoğan Hatay ilçe adaylarını tanıttı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Konuşmasında muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan değiliz." dedi.