Başkan Erdoğan Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde konuştu | Video
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak projelerin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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