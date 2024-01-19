Video Haber Başkan Erdoğan: "Hedef savunmada tam bağımsızlık" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Hedef savunmada tam bağımsızlık" | Video

19.01.2024 | 16:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da Sefine Tersanesi'nde düzenlenen Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa ve idame eden 10 ülke arasında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biriyiz. Bunu da gizli ambargolara rağmen başardık. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

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