Başkan Erdoğan: "Herkesin ufku denizi kadardır" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
Başkan Erdoğan: "Herkesin ufku denizi kadardır" | Video 09.08.2020 | 22:12
00:21
Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı | Video 09.08.2020 | 22:12
00:48
01:08
Son dakika! 9 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video 09.08.2020 | 21:23
14:12
01:11
32:33
00:31
Değnekçi kameraya böyle yakalandı | Video 09.08.2020 | 17:04
02:05
09:09
00:54
Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu | Video 09.08.2020 | 16:45
01:52
03:23
00:05
01:32
Halk otobüsü içerisinde maskesini yere atıp yolcularla tartıştılar! | Video 09.08.2020 | 13:21
04:23
İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştı | Video 09.08.2020 | 13:06
00:17
Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar | Video 09.08.2020 | 12:09
02:35
Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları | Video 09.08.2020 | 12:08
02:04
Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar | Video 09.08.2020 | 11:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal meyda hesabından bir video paylaşarak "Herkesin ufku denizi kadardır, derler... Biz kısa vadeli başarıların değil, asırlık hedeflerin peşinde koşuyor, Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz." açıklamasında bulundu.