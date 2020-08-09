Başkan Erdoğan: "Herkesin ufku denizi kadardır" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal meyda hesabından bir video paylaşarak "Herkesin ufku denizi kadardır, derler... Biz kısa vadeli başarıların değil, asırlık hedeflerin peşinde koşuyor, Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz." açıklamasında bulundu.