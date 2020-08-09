Video Haber Başkan Erdoğan: "Herkesin ufku denizi kadardır" | Video

Başkan Erdoğan: "Herkesin ufku denizi kadardır" | Video

Başkan Erdoğan:
09.08.2020 | 22:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Herkesin ufku denizi kadardır | Video 04:14
Başkan Erdoğan: "Herkesin ufku denizi kadardır" | Video 09.08.2020 | 22:12
Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı | Video 00:21
Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı | Video 09.08.2020 | 22:12
CHP'de ortalık karıştı! Kaftancıoğlu'na 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki | Video 00:48
CHP'de ortalık karıştı! Kaftancıoğlu'na 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki | Video 09.08.2020 | 21:32
Son dakika! 9 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video 01:08
Son dakika! 9 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı | Video 09.08.2020 | 21:23
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisi açılışında önemli açıklamalar | Video 14:12
Başkan Erdoğan'dan Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisi açılışında önemli açıklamalar | Video 09.08.2020 | 20:34
Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarına Özel Kuvvetler de katıldı | Video 01:11
Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarına Özel Kuvvetler de katıldı | Video 09.08.2020 | 19:55
Başkan Erdoğan'dan yeni TÜBİTAK Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 32:33
Başkan Erdoğan'dan yeni TÜBİTAK Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar | Video 09.08.2020 | 18:17
Değnekçi kameraya böyle yakalandı | Video 00:31
Değnekçi kameraya böyle yakalandı | Video 09.08.2020 | 17:04
Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı! Adeta şoförün sabrını sınadı | Video 02:05
Otobüsü durdurup ayakkabısının bağcıklarını bağladı! Adeta şoförün sabrını sınadı | Video 09.08.2020 | 16:49
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan canlı yayında test etti! Tamamen yerli ve milli... | Video 09:09
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan canlı yayında test etti! Tamamen yerli ve milli... | Video 09.08.2020 | 16:44
Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu | Video 00:54
Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu | Video 09.08.2020 | 16:45
Beyrut'ta Başkan Erdoğan sevgisi... Erdoğan büyük adam. Biz çok seviyoruz onu | Video 01:52
Beyrut'ta Başkan Erdoğan sevgisi... "Erdoğan büyük adam. Biz çok seviyoruz onu" | Video 09.08.2020 | 15:37
Muharrem İnce için CHP eski genel başkanları devrede! İnce yol haritasını perşembe günü açıklayacak | Video 03:23
Muharrem İnce için CHP eski genel başkanları devrede! İnce yol haritasını perşembe günü açıklayacak | Video 09.08.2020 | 14:06
Yemeğe gelen vatandaşlar şikayet edince... Değnekçiye Çamlıca Tepesi'nde gözaltı | Video 00:05
Yemeğe gelen vatandaşlar şikayet edince... Değnekçiye Çamlıca Tepesi'nde gözaltı | Video 09.08.2020 | 13:28
Halk otobüsü içerisinde maskesini yere atıp yolcularla tartıştılar! | Video 01:32
Halk otobüsü içerisinde maskesini yere atıp yolcularla tartıştılar! | Video 09.08.2020 | 13:21
İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştı | Video 04:23
İskenderun'da cenazeler karıştı, aileler tartıştı | Video 09.08.2020 | 13:06
Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar | Video 00:17
Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar | Video 09.08.2020 | 12:09
Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları | Video 02:35
Beyoğlu'ndaki yangında itfaiyenin zor anları | Video 09.08.2020 | 12:08
Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar | Video 02:04
Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar | Video 09.08.2020 | 11:15
Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü | Video 04:02
Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü | Video 09.08.2020 | 11:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal meyda hesabından bir video paylaşarak "Herkesin ufku denizi kadardır, derler... Biz kısa vadeli başarıların değil, asırlık hedeflerin peşinde koşuyor, Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz." açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA