Başkan Erdoğan Hırvatistan'da! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
15:46
04:29
07:27
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı | Video 08.09.2022 | 11:16
03:15
00:33
Mersin’deki yangında Gece görüşlü helikopterler görev başında | Video 08.09.2022 | 00:43
00:28
03:02
00:25
Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı | Video 07.09.2022 | 23:16
01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan’da | Video 07.09.2022 | 22:26
00:19
Tarsus 'ta ırmakta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekibince kurtarıldı | Video 07.09.2022 | 22:07
05:33
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava! | Video 07.09.2022 | 19:10
00:55
Gaziantep’te pos tefecilerine operasyonu | Video 07.09.2022 | 18:26
00:14
02:45
Mehmet Barlas | 6-7 Eylül olaylarının hatırlattıkları 07.09.2022 | 16:17
02:21
Meral Akşener’in HDP çelişkisi! 'Gizli anayasa' hatırlatması | Video 07.09.2022 | 16:05
34:10
04:22
Melih Altınok | Haydi Kemal Bey İngiliz bile arkanızda 07.09.2022 | 15:15
03:59
Salih Tuna | Onu bile tehdit ettiler 07.09.2022 | 15:11
02:52
Engin Ardıç | Yasaklar cenneti 07.09.2022 | 15:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkelerine ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan, bugün programını Hırvatistan'da sürdürüyor. Erdoğan'ı, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalandı. İki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan tahıl koridoru ile ilgili Putin'in haklı olduğunu dile getirdi.