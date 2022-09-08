Başkan Erdoğan Hırvatistan'da! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkelerine ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan, bugün programını Hırvatistan'da sürdürüyor. Erdoğan'ı, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalandı. İki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan tahıl koridoru ile ilgili Putin'in haklı olduğunu dile getirdi.