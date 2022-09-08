Video Haber Başkan Erdoğan Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı | Video
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı | Video

Başkan Erdoğan Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı | Video

08.09.2022 | 11:16

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkelerine ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan, bugün programını Hırvatistan'da sürdürüyor. Erdoğan'ı, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

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