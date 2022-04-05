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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan iftarda MKYK üyeleri ile bir araya gelecek | Video 05.04.2022 | 19:45
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ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! | Video 05.04.2022 | 18:30
02:25
İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı | Video 05.04.2022 | 18:16
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Son dakika: Konya'da mobilya fabrikasında yangın | Video 05.04.2022 | 17:46
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Mehmet Barlas | Büyük bir kayıp değil 05.04.2022 | 13:56
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Haşmet Babaoğlu | Yine Batı yine Doğu 05.04.2022 | 13:53
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SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması! | Video 05.04.2022 | 13:24
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İstanbul Emniyeti'nden anlamlı film! Bayrak sevdasına vurgu yaptılar... 05.04.2022 | 13:22
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Burhanettin Duran | Savaşın seyri değişiyor 05.04.2022 | 12:51
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Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı? | Video 05.04.2022 | 11:26
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Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı | Video 05.04.2022 | 00:26
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Sürücü zoru başardı: Tramvay seferleri aksadı | Video 04.04.2022 | 22:26
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Başkan Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı | Video 04.04.2022 | 22:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK üyeleri ile iftarda bir araya gelecek.