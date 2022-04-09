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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan iftarda öğrenci evine misafir oldu | Video 09.04.2022 | 00:23
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15:24
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Başkan Erdoğan'dan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda önemli açıklamalar 08.04.2022 | 14:51
04:47
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Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video 08.04.2022 | 14:04
03:12
Haşmet Babaoğlu | Batmadan çıkmaz bu futbol! 08.04.2022 | 12:43
04:20
01:02
CHP'li Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef aldı! 08.04.2022 | 11:38
13:07
04:38
Melih Altınok | Tarım Bakanı bu fırsatı neden kaçırıyor? 08.04.2022 | 10:36
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Türkiye Yusuf Bebek için harekete geçti! Hollanda’ya uçak gidecek... 08.04.2022 | 08:45
00:47
Bursa'da yangında dumandan etkilenen köpeğe kalp masajı kamerada 08.04.2022 | 08:37
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Mehmet Barlas | Bahçeli çok kararlı 08.04.2022 | 08:38
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Vergi ve ekonomi paketi yasalaştı | Video 08.04.2022 | 01:10
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle iftar buluşması! | Video 07.04.2022 | 20:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iftarda Beşiktaş'taki bir öğrenci evine misafir oldu.