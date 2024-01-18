Başkan Erdoğan il il açıkladı: İşte AK Parti'nin adayları | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil 48 ilin belediye başkan adayını tanıtıyor. Başkan Erdoğan, illerin ilçe adaylarını ise kurmaylarına emanet etti. AK Parti'de beyannamenin ise 30 Ocak'ta açıklanması planlanıyor.
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