Başkan Erdoğan ile Aliyev'in ayakta alkışladığı Azerin: "Azerbaycan halkı Türkiye’nin desteğini hiç unutmayacak" | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ardından Azerbaycan’a gitti. Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Devlet Sanatçısı Azerin’in, "Çırpınırdı Karadeniz" isimli eserini dinledi. Başkan Erdoğan ile Aliyev’in ayakta alkışladığı Azerin, duygularını ilk kez sabah.com.tr’ye anlattı ve şunları söyledi: Benim için büyük bir gururdu. Orada ayakta sadece ben alkışlanmadım orada alkışlanan şehitlerimizdi, onların döktüğü kanla canla Karabağ bize döndü. Azerbaycan halkı, Başkan Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Türk halkının verdiği desteği asla unutmayacak.
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