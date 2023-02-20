Video Haber Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli Hatay'da | Video
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli Hatay'da | Video

Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli Hatay'da | Video

20.02.2023 | 15:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulunuyor.

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