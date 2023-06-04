Başkan Erdoğan ile görüşme sonrası Stoltenberg'ten İsveç açıklaması | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "İsveç'in de NATO'ya katılmasını isteriz. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Türkiye son derece değerli bir NATO müttefikidir. İsveç Türkiye'nin endişelerini karşılamak istiyor. İsveç, Türkiye ve NATO 12 Haziran'da bir araya gelecek" dedi.