Video Haber Başkan Erdoğan, ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi | Video
Başkan Erdoğan, ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi | Video

Başkan Erdoğan, ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi | Video

23.10.2022 | 16:33

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Diyarbakır’da temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.

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Diyarbakır İstasyon Meydanında toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, yaptığı açılışların ardından gençlerle buluşmak üzere Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye' adlı programda gençlerle basına kapalı olarak görüştü.

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