Başkan Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, başarılı süreç için Gezeravcı'ya teşekkür etti.