Başkan Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti | Video 14.02.2023 | 08:26 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı depremzedeleri ziyaret etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen 2 büyük depremden 10 il etkilenmişti. Yaralı depremzedeler İstanbul'da bulunan çeşitli hastanelere getirilmişti. Bu hastanelerden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Başkan Erdoğan, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunup sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.