Video Haber Başkan Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti | Video
Başkan Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti | Video

Başkan Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti | Video

14.02.2023 | 08:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

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Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen 2 büyük depremden 10 il etkilenmişti. Yaralı depremzedeler İstanbul'da bulunan çeşitli hastanelere getirilmişti. Bu hastanelerden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Başkan Erdoğan, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunup sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

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