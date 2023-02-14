Başkan Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı depremzedeleri ziyaret etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:46
03:27
06:40
Başkan Erdoğan, İstanbul’a getirilen depremzedeleri ziyaret etti | Video 14.02.2023 | 08:26
04:43
02:38
Depremin 196. saatinde 18 yaşındaki Muhammed için çalışmalar sürüyor | Video 14.02.2023 | 08:19
00:33
Bakan Akar, Libya Dışişleri Bakanı ile görüştü | Video 14.02.2023 | 00:58
08:26
05:46
01:58
Kahramanmaraş’ta 7,6’lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.02.2023 | 22:25
00:32
Enkazdan çıkarılırken, 'En büyük asker işte bu asker' diye bağırdı | Video 13.02.2023 | 21:35
04:15
TSK’ya ait ilk insani yardım uçağı Hatay Havalimanına ulaştı | Video 13.02.2023 | 21:00
01:29
05:27
06:13
Gaziantep'te depremde devrilen 6 tren kaldırıldı | Video 13.02.2023 | 18:34
00:26
182'inci saat sonra Hatay'da bir mucize daha | Video 13.02.2023 | 18:22
01:05
00:16
01:28
02:13
Kadın ve Demokrasi Vakfı Yöneticileri deprem bölgesine gitti | Video 13.02.2023 | 16:28