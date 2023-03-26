Başkan Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle iftarda bir araya geldi | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremzedeler birlikte yaptığı iftarın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesini yeninde ihya edene kadar gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır." dedi.