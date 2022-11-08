Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Külliye'de kabul etti | Video

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Son dakika haberi: İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirilen ortak basın toplantısında üçlü muhtıra ile ilgili verilen tüm taahhütleri yerine getireceklerini söyledi. Kristersson, "İsveç Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. İleride de müttefik olarak verilen taahhütleri yerine getirecektir. Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı.