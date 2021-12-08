Video Haber Başkan Erdoğan "İtibar suikastları moralinizi bozmasın" | Video
Başkan Erdoğan

Başkan Erdoğan "İtibar suikastları moralinizi bozmasın" | Video

08.12.2021 | 16:12

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında: "Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar asla moralleri bozmamalı. Her ne kadar birileri milletimizi dininden ve diyanetinden uzak tutmak için uğraşsa da başarılı olamadı." ifadelerini kullandı.

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