Başkan Erdoğan "İtibar suikastları moralinizi bozmasın" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında: "Din görevlilerimize yönelik itibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar asla moralleri bozmamalı. Her ne kadar birileri milletimizi dininden ve diyanetinden uzak tutmak için uğraşsa da başarılı olamadı." ifadelerini kullandı.