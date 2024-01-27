Başkan Erdoğan: "İzmir'in tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum" | Video
AK Parti İzmir İlçe Başkanları tanıtım töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan:"Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
26:06
03:54
11:03
03:20
02:30
Meteoroloji saat vererek uyardı: 26 il için kar ve yağmur alarmı! | Video 27.01.2024 | 09:41
01:12
10 ilde 'SİBERGÖZ-19' operasyonu! 33 şüpheli yakalandı | Video 27.01.2024 | 08:42
17:29
00:48
Başkan Erdoğan, Cameron'u kabul etti | Video 26.01.2024 | 17:01
01:09
02:18
Haşmet Babaoğlu | Gündem 26.01.2024 | 15:36
01:16
Burhanettin Duran | İsveç'e onay ve Reisi'nin ziyaretinin ardından 26.01.2024 | 15:32
06:15
05:45
04:19
Melih Altınok | Gaffar Okan'ı kim öldürdü? 26.01.2024 | 11:59
06:27
Yavuz Donat | Siyaset... Zor zanaat 26.01.2024 | 11:56
08:26
Nihat Hatipoğlu | Şahidin de şahidi olmalı 26.01.2024 | 11:54
03:51
Kerem Alkin | Küresel ekonominin 2024 sınavı 26.01.2024 | 11:52
00:15
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz | Video 26.01.2024 | 10:49
02:31