Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıklayacak! Detaylar A Haber'de... | Video
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Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere Kabine'yi topladı. Kabine Toplantısı saat 15.30'da başladı. Toplantıda, pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılması veya esnetilmesi değerlendirilecek. Kabine Toplantısı kararları içinde yanıtı en fazla merak edilenlerden biri de, 'Maske yasağı kalkacak mı?' sorusu... Kabine Toplantısı kararları ile 'Maske yasağı kalkacak mı?' sorusu da yanıtını bulacak. İşte Külliye'de 15.30'da start alan Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...