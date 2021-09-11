Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi: Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmaraş “Yedi Güzel Adam Müzesi”nde gerçekleştirilen “Gençlerle Şiir Gecesi” programına katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir” dedi. Eşi Emine Erdoğan'a şiir yazıp yazmadığı sorulan Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.