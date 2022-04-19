Video Haber Başkan Erdoğan, kanser hastası Halime teyzeyle görüştü | Video
Başkan Erdoğan, kanser hastası Halime teyzeyle görüştü | Video

Başkan Erdoğan, kanser hastası Halime teyzeyle görüştü | Video

19.04.2022 | 08:58

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın Ceyhan ilçesinde kanser tedavisi gören Halime Özdemir ile telefonda görüştü.

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AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy'un geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Halime Öztürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Başkan Özsoy durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na iletmesinin ardından Başkan Erdoğan kanser hastası Halime Özdemir'i telefonla arayarak bir görüşme yaptı. Başkan Erdoğan, Özdemir'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herhangi bir ihtiyacı olması durumunda Sarıeroğlu aracılığıyla kendilerine ulaşmasını söyledi.

Başkan Erdoğan ile görüşmekten memnun olan Halime Özdemir de Erdoğan'ın kendini aramasından dolayı teşekkür ve dua ederek iyi dileklerini iletti.

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