Video Haber Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video

13.05.2022 | 18:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası | Video 00:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası | Video 13.05.2022 | 18:38
Bakan Kasapoğlu: Hedefimiz göçebe oyunlarını dünyada daha üst noktalara getirmek | Video 09:12
Bakan Kasapoğlu: Hedefimiz göçebe oyunlarını dünyada daha üst noktalara getirmek | Video 13.05.2022 | 18:08
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 01:46
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 13.05.2022 | 18:05
Son Dakika: MSB: Suriye’nin Kuzeyinde 52 terörist öldürüldü | Video 03:27
Son Dakika: MSB: Suriye'nin Kuzeyinde 52 terörist öldürüldü | Video 13.05.2022 | 17:07
Son Dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 01:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 13.05.2022 | 16:11
Son Dakika: Filistin’de öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile’nin cenazesine saldırı! | Video 01:11
Son Dakika: Filistin'de öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine saldırı! | Video 13.05.2022 | 15:17
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 06:18
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 13.05.2022 | 14:13
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Türk Dil Bayramı için anlamlı klip | Video 00:33
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Türk Dil Bayramı için anlamlı klip | Video 13.05.2022 | 13:44
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı | Video 00:15
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı | Video 13.05.2022 | 13:12
Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’ye YPG/PKK tepkisi | Video 05:02
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video 13.05.2022 | 11:52
Ankara Üniversitesi’nde provokatörler yine sahnede! Dini değerlerle böyle alay ettiler | Video 01:12
Ankara Üniversitesi'nde provokatörler yine sahnede! Dini değerlerle böyle alay ettiler | Video 13.05.2022 | 11:37
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli gözaltında | Video 00:42
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli gözaltında | Video 13.05.2022 | 11:09
FOX TV’nin algı gazeteciliği yine tutmadı! İşte çiftçilik üzerinden yapılan yalan haber | Video 04:09
FOX TV'nin algı gazeteciliği yine tutmadı! İşte çiftçilik üzerinden yapılan yalan haber | Video 13.05.2022 | 10:30
Melih Altınok | Ekrem İmamoğlu lider olma fırsatını kaçırdı 04:27
Melih Altınok | Ekrem İmamoğlu lider olma fırsatını kaçırdı 13.05.2022 | 10:32
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video 00:47
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video 13.05.2022 | 08:51
Mehmet Barlas | Finlandiya NATO’ya başvurdu 02:20
Mehmet Barlas | Finlandiya NATO'ya başvurdu 13.05.2022 | 08:59
Son dakika: Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti 400 bin dolar yükseldi | Video 02:48
Son dakika: Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti 400 bin dolar yükseldi | Video 13.05.2022 | 00:41
Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı | Video 00:48
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı | Video 13.05.2022 | 00:23
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: Bana göre doğru karar | Video 19:55
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: "Bana göre doğru karar" | Video 13.05.2022 | 00:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk’ü kabul etti | Video 01:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti | Video 12.05.2022 | 22:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA