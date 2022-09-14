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Başkan Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Boiyo'yu kabul etti | Video 14.09.2022 | 14:43
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Terör örgütü DEAŞ'ın finans hücresi çökertildi | Video 14.09.2022 | 14:14
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Bakan Soylu Yunan katliamını paylaştı "Lanet olsun insanlığınıza" | Video 14.09.2022 | 12:15
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Burhanettin Duran | ŞİÖ, Türkiye ve Batı dışı dünyanın yükselişi 13.09.2022 | 17:08
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Son Dakika: İstanbul'da suya 40.38 zam! | Video 13.09.2022 | 16:59
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Mahmut Övür | FETÖ elebaşı Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? 13.09.2022 | 14:34
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Hilal Kaplan | 'Müesses nizam' denince akla... 13.09.2022 | 14:31
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Mehmet Barlas | Tunç Soyer konusunda 6'lı masa neden sessiz? 13.09.2022 | 14:28
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11:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti.