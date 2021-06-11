Video Haber Başkan Erdoğan "Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz"

Başkan Erdoğan "Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz"

Başkan Erdoğan
11.06.2021 | 15:29

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kilis Yukarı Afrin Barajı ve Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne video bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

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