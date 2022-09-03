Başkan Erdoğan: "Kızılelma insansız savaş uçağımız, dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamledir" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yunanistan tarihe baksın. Bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.