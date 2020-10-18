Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından KKTC'deki seçime ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, mesajında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.