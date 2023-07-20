Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. İki liderin baş başa görüşmesi sonrasında 2 kritik anlaşma imzalandı.