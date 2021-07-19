Başkan Erdoğan, KKTC'de vereceği müjde hakkında konuştu | Video
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Kıbrıs Barış hareketinin yıldönümü nedeniyle KKTC'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, KKTC'de vereceği müjde ile ilgili olarak "Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda yapacağım konuşmada inşallah bu müjdeyi oraya açıklayacağım. Burada açıklarsam Kıbrıs Parlamentosundaki konuşmam boşa geçer." açıklamasında bulundu.