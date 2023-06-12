Video Haber Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor | Video
Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor | Video

Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor | Video

12.06.2023 | 09:46

Başkan Erdoğan yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Başkan Erdoğan, yarın da Azerbaycan'da temaslarda bulunacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan KKTC’ye gidiyor | Video 01:42
Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor | Video 12.06.2023 | 09:46
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu’na göre suçlu 6 milyon köylü 04:12
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'na göre suçlu 6 milyon köylü 11.06.2023 | 17:01
Melih Altınok | Hah şöyle Kemal Bey, dökülün 04:37
Melih Altınok | Hah şöyle Kemal Bey, dökülün 11.06.2023 | 16:59
Erhan Afyoncu | Tarihimizin en uzun süreli yüksek enflasyonu 07:40
Erhan Afyoncu | Tarihimizin en uzun süreli yüksek enflasyonu 11.06.2023 | 16:57
Bercan Tutar | Türkiye Birleşik Devletleri United States of Türkiye 04:06
Bercan Tutar | Türkiye Birleşik Devletleri (United States of Türkiye) 11.06.2023 | 16:54
Haşmet Babaoğlu | Erk-ekler... 02:16
Haşmet Babaoğlu | Erk-ekler... 11.06.2023 | 16:45
Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak? | Video 02:24
Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak? | Video 11.06.2023 | 13:18
Türk askerine kritik görev! Bloomberg: Kosova’da KFOR komutasını devralabilir | Video 08:28
Türk askerine kritik görev! Bloomberg: "Kosova'da KFOR komutasını devralabilir" | Video 11.06.2023 | 09:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü | Video 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü | Video 10.06.2023 | 18:39
CHP’li Zeydan Karalar’dan partili isme tokat | Video 00:36
CHP'li Zeydan Karalar'dan partili isme tokat | Video 10.06.2023 | 16:57
Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü | Video 00:37
Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü | Video 10.06.2023 | 16:37
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’ dan asgari ücret açıklaması | Video 09:37
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz' dan asgari ücret açıklaması | Video 10.06.2023 | 15:42
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman’da depremzede gençlerle bir araya geldi | Video 03:24
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da depremzede gençlerle bir araya geldi | Video 10.06.2023 | 15:26
Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki başkanlık yolculuğu | Video 12:00
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki başkanlık yolculuğu | Video 10.06.2023 | 14:49
MKE Roket fabrikasındaki patlamayla ilgili Vali Vasip Şahin’den ilk açıklama Patlamanın nedeni... | Video 03:36
MKE Roket fabrikasındaki patlamayla ilgili Vali Vasip Şahin'den ilk açıklama "Patlamanın nedeni..." | Video 10.06.2023 | 11:19
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda patlama: 5 şehit | Video 05:54
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit | Video 10.06.2023 | 10:54
CHP’li Ergene Belediyesine rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı | Video 00:44
CHP'li Ergene Belediyesine rüşvet operasyonunda 5 belediye personeli tutuklandı | Video 10.06.2023 | 10:32
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! 2023 Asgari ücret ara zam ne kadar olacak? | Video 01:11
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! 2023 Asgari ücret ara zam ne kadar olacak? | Video 10.06.2023 | 09:43
Balat’ta binada yangın paniği | Video 02:21
Balat'ta binada yangın paniği | Video 10.06.2023 | 00:31
Manisa’da sağanak yağış sele neden oldu | Video 03:01
Manisa’da sağanak yağış sele neden oldu | Video 09.06.2023 | 20:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA