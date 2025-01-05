Başkan Erdoğan komşusunun taziyesinde Kuran-ı Kerim okudu | Video 05.01.2025 | 08:32 Başkan Recep Tayyip Erdoğan komşusu Muhammet Karslı’nın taziyesinde Kuran-ı Kerim okudu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından havayolu ile memleketi Rize'ye geldi. Babaocağı Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan ardından hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın evine uğrayarak taziyede bulundu. Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Başkan Erdoğan, dua ederek Kuran-ı Kerim okudu.