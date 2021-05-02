Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programının ardından Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş'in evine ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan sürpriz ziyaretin ardından mahalleli ile bir araya geldi.