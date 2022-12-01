Başkan Erdoğan: "Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik" | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik." dedi.