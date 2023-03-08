Video Haber Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video

Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video

08.03.2023 | 09:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

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