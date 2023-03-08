Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video 08.03.2023 | 09:06
01:47
Kayserililer depremlerin ardından akşamı parklarda geçiriyor | Video 07.03.2023 | 23:04
00:35
MSB Hatay’da kurduğu okulda çizgi film gösterimi yaptı | Video 07.03.2023 | 22:48
01:07
00:41
03:42
06:02
10:31
00:39
Bangladeş’te patlama: 14 ölü, 70’den fazla yaralı | Video 07.03.2023 | 17:55
07:36
Bakan Kurum: "21 bin 62 konutumuzun yapımına başladık" | Video 07.03.2023 | 16:39
07:51
Son Dakika: Brunei Sultanı Ankara'da... | Video 07.03.2023 | 16:48
02:47
Hilal Kaplan | Kumar masasına dönüş 07.03.2023 | 16:05
04:32
Mehmet Barlas | Tükürdüğünün yalayan pişkin muhalefet 07.03.2023 | 16:00
03:38
02:32
09:07
01:26
45:29
07:39