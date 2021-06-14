Başkan Erdoğan, Miçotakis ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Özel hattan ara dedim | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Miçotakis ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Başkan Erdoğan, "Üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım. Bu tür sıkıntılı anlar olduğunda siz beni özel hattan arayın ben de sizi özel hattan arayayım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye-Yunanistan olarak adımlarımızı atalım." dediğini aktardı.