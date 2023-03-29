Başkan Erdoğan: Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv - A Haber - A Para ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Başkan Erdoğan, "Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Çünkü yaptıkları hiçbir şey yok. Ben 11 vilayette Elazığ hariç hepsini gezdim. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Muhalefet her zamanki gibi suistimal tarzla haraket ediyor. Partimizin bütün büyükşehir belediyeleri, şu anda deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular, burada çalışıyorlar. Çadır kentler, konteynerler, prefabrikler kuruyorlar. Yemek, yiyecek, su A'dan Z'ye... Kullanma suyu ile içme suyunu birbirine karıştırmasınlar. Kullanım suyu farklı, içme suyu farklı. Biz oralarda yüzlerde içme suyu göndereceğiz." dedi.