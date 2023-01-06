Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Çiftçi Destek Kredisi'nin uygulamaya geçeceğinin müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Çiftçilerimiz hasat döneminde kadar her türlü harcama için kullanabilecekltir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75'tir ve 36 ay vadeli olacaktır." ifadelerini kullandı.