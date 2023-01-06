Video Haber Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi | Video
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi | Video

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi | Video

06.01.2023 | 16:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi | Video 20:20
Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi | Video 06.01.2023 | 16:07
Melih Altınok | Suriye’ye geri dönüşler hızlanacak 03:06
Melih Altınok | Suriye'ye geri dönüşler hızlanacak 06.01.2023 | 16:07
Mehmet Barlas | AYM’nin HDP kararının anlamı 03:42
Mehmet Barlas | AYM'nin HDP kararının anlamı 06.01.2023 | 16:02
Restorasyonu tamamlanan Yeni Cami’nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı | Video 05:36
Restorasyonu tamamlanan Yeni Cami'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı | Video 06.01.2023 | 14:29
Bakan Akar’dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: Girilemez denilen yerlere girdik | Video 20:49
Bakan Akar'dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: "Girilemez denilen yerlere girdik" | Video 06.01.2023 | 12:52
SON DAKİKA: MİT’ten nokta operasyon! Bursa’daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi | Video 02:47
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi | Video 06.01.2023 | 09:49
Firari FETÖ’cü Ahmet Ertekin İstanbul’da yakalandı | Video 00:13
Firari FETÖ'cü Ahmet Ertekin İstanbul'da yakalandı | Video 06.01.2023 | 08:37
Son dakika | Krizlerin ve kavgaların gölgesinde 9.5 saatlik toplantı: 6’lı masada yine aday yok! | Video 03:35
Son dakika | Krizlerin ve kavgaların gölgesinde 9.5 saatlik toplantı: 6'lı masada yine aday yok! | Video 06.01.2023 | 00:31
SON DAKİKA | Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu | Video 01:01
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu | Video 06.01.2023 | 00:32
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde 8. turda oy çoğunluğu sağlanamadı | Video 02:37
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde 8. turda oy çoğunluğu sağlanamadı | Video 06.01.2023 | 00:21
İZBAN arızalandı: Yolcular ’kalasla’ tren değiştirdi | Video 00:56
İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi | Video 06.01.2023 | 00:21
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 00:37
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 05.01.2023 | 23:33
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. turda da sonuç çıkmadı | Video 02:08
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. turda da sonuç çıkmadı | Video 05.01.2023 | 22:06
Kayseri’de narkotik operasyonlarında 12 zehir taciri yakalandı | Video 01:45
Kayseri’de narkotik operasyonlarında 12 zehir taciri yakalandı | Video 05.01.2023 | 21:46
Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 16 yaralı | Video 01:47
Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 16 yaralı | Video 05.01.2023 | 20:37
Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 00:33
Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 05.01.2023 | 20:02
Ege’de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar | VİDEO 00:42
Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar | VİDEO 05.01.2023 | 19:11
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 05:01
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 05.01.2023 | 18:29
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 02:03
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 05.01.2023 | 18:07
O animasyon sosyal medyada rekora koşuyor! Hadi bunu kutlayalım | Video 02:20
O animasyon sosyal medyada rekora koşuyor! "Hadi bunu kutlayalım" | Video 05.01.2023 | 17:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Çiftçi Destek Kredisi'nin uygulamaya geçeceğinin müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Çiftçilerimiz hasat döneminde kadar her türlü harcama için kullanabilecekltir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75'tir ve 36 ay vadeli olacaktır." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA