Başkan Erdoğan müjdeyi canlı yayında verdi! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu | Video
NTV-Star TV özel yayınına konuk olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen canlı yayında, Türkiye ve dünya gündemine dair soruları cevapladı. Başkan Erdoğan "Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" dedi.
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