Başkan Erdoğan NATO zirvesi öncesi Gazze mesajı: "Katliamı ele alacağız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. NATO zirvesinde Gazze'deki katliamları gündeme getireceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım." ifadelerini kullandı.
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