Başkan Erdoğan Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi.