Video Haber Başkan Erdoğan Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi
Başkan Erdoğan Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Erdoğan Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi

20.10.2021 | 14:59

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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