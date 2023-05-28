Video Haber Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullanacak | Video
Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullanacak | Video

Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullanacak | Video

28.05.2023 | 08:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'da kullanacak.

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