Başkan Erdoğan oyunu Üsküdar'da kullanacak | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'da kullanacak.
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