Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Gelen son dakika haberine göre; Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi.