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Video Haber Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele
Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele

Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele

02.05.2024 | 17:56

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Gelen son dakika haberine göre; Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi.

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