Video Haber Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti | Video
Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti | Video

Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti | Video

28.08.2022 | 08:51

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde konutuna giderken Beylerbeyi'nde durarak pastaneye girdi. Erdoğan burada vatandaşlarla çay içerek bir süre sohbet etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde çalışmalarını bitirdikten sonra akşam konutuna giderken Beylerbeyi'nde mola verdi. Erdoğan, burada pastaneye uğrayarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi ile karşılaşan Erdoğan, çay içerek vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların sevgisi ile karşılaşırken fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi. Erdoğan ilerleyen dakikalarda pastaneden ayrılarak Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti.

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