Video Haber Başkan Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili konuştu: "Terör örgütü can çekişiyor, son çırpınışları!" | Video
Başkan Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili konuştu:

Başkan Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili konuştu: "Terör örgütü can çekişiyor, son çırpınışları!" | Video

22.04.2022 | 14:14

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pençe-Kilit harekatına ilişkin soruları da yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerinin son çırpınışları. 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef 1 askerimiz daha şehit oldu. Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Terör belası bitene kadar bu işi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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