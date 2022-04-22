Başkan Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili konuştu: "Terör örgütü can çekişiyor, son çırpınışları!" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pençe-Kilit harekatına ilişkin soruları da yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerinin son çırpınışları. 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef 1 askerimiz daha şehit oldu. Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Terör belası bitene kadar bu işi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.